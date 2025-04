La Fondation suisse de la Chaîne du Bonheur incarne depuis plus de 75 ans le réflexe solidaire suisse. En partenariat avec la SSR et les médias privés, elle alerte la population et appelle aux dons en faveur des victimes de catastrophes naturelles et de conflits, pour l’aide à l’enfance, ainsi que pour les personnes vulnérables en Suisse. À l’étranger, elle soutient des projets humanitaires de 28 ONG partenaires. En Suisse, elle collabore avec diverses organisations locales quand le système social suisse présente des lacunes. La Fondation opère de manière indépendante, responsable et transparente et assure le suivi des projets ainsi que la bonne utilisation des dons. Depuis 1946, la Chaîne du Bonheur a collecté plus de deux milliards de francs.