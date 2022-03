Une crise dramatique

L’offensive militaire massive lancée par la Russie contre l’Ukraine continue de s’intensifier après quatre jours de guerre. La capitale Kiev est menacée et résiste de toutes ses forces à ses assaillants. Sirène d’alarme, couvre-feu, bombardements ont renversé le quotidien de la population civile à la capitale et dans de nombreuses villes, en écho aux huit années de guerre dans le Donbas. Gagnées par la terreur, plus de cent mille personnes, des femmes et des enfants surtout, fuient leur pays à la recherche d’un abri dans les pays limitrophes, en particulier en Pologne. Ce n’est que le début : si la guerre continue, les pertes humaines seront vouées à augmenter et ils seront peut-être des millions d’autres à chercher refuge hors de l’Ukraine.