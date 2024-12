Face à la maltraitance infantile donner est un jeu d’enfant

Les enfants victimes de maltraitance subissent non seulement des dommages physiques et psychologiques immédiats, mais aussi des conséquences durables sur leur santé mentale, leurs relations et leurs opportunités d’intégration sociale et professionnelle à l’âge adulte. La solidarité est essentielle pour briser ce cercle vicieux et offrir un avenir meilleur à ces enfants, en Suisse comme ailleurs dans le monde. Chaque contribution compte pour construire un avenir plus sûr et plus juste pour ces enfants.